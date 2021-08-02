Rusya'da yüzlerce kişi, "yatırım aracı" Finiko tarafından dolandırıldı

Rusya'da daha iyi bir gelecek arayışında olan yüzlerce kişi, yatırımcılara ayda yüzde 20 ila 30 getir vaat eden "yatırım aracı" Finiko tarafından dolandırıldı.

İlk olarak 1 Aralık 2020'de kripto para borsalarında ortaya çıkan Finiko, kendi kripto para birimi FNK'yi çıkardıktan sonra yetkililerin dikkatini çekti.

Aralarında Instagram fenomeni Kirill Doronin'in de olduğu kurucuların ilişkileri hakkında soruşturma başlatılmasının ardından, Rusya Merkez Bankası, Finiko'nun "saadet zinciri" olduğunu açıkladı.

Finiko, temmuz ayında müşterilerine yaptığı tüm ödemeleri durdurdu ve müşterilerinin şirketten para çekmesini engelledi. Ardından, Finiko'nun sahipleri tarafından şirketten büyük meblağların çekildiğinin göstergesi olarak, FNK'nin değeri düşmeye başladı.

31 yaşındaki resim öğretmeni Nastasia Dvoyankina, hamile olduğunu öğrendikten sonra, gelirini nasıl artırabileceğini araştırmaya başladı. İş yerinden bir arkadaşı ona standart bankaların basitçe sağlayamadığı getiriyi sağlayan yeni “yatırım aracı” Finiko'dan bahsetti.

Dvoyankina, bebeği dünyaya gelene kadar bir daire satın alabileceğini umarak, yaklaşık 5 bin doları şirkete yatırmaya karar verdi.

Dvoyankina, "Kendimi saadet zincirine kanacak biri olarak düşünmedim... Ama işte buradayım" dedi.

Finiko'nun bir başka yatırımcısı Nargiza Usimova, "Her şey kulağa çok resmi geliyordu, bir çeşit dolandırıcılığa benzemiyordu" ifadelerini kullandı.