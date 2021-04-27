Rusya'da yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 10'una en az bir doz aşı yapıldı

T24 Dış Haberler

Rusya, ülkede geliştirilen üç Koronavirüs aşısından en az bir dozun ülkedeki 11.9 milyon kişiye yapıldığını açıklandı.

Bu, aşılanma kampanyasını hızlandırmayı hedefleyen Rusya'nın yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 10'un aşıladığı anlamına geliyor.

Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, toplamda ülkede 7.5 milyon kişinin çift doz aşı olduğunu ifade etti. Bu ülkenin nüfusunun yüzde 10'una tekabül ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında halka aşı olma çağrısı yapmıştı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehrin sakinlerine aşı olmaları karşılığında restoran ve mağazalarda kullanılabilecek bin rublelik (110 TL) hediye çeki vereceklerini açıkladı.

Putin, Rusya'nın 2021'in sonbaharında sürü bağışıklığına ulaşmasını hedeflediklerini söylemişti.