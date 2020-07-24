Rusya'da yeniden açılmaya hazırlanan sinema salonlarında sadece "neşeli filmler" gösterilecek: "Halk salgın günlerinde dram izlemeye hazır değil"

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Rusya'da Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzun süre kapalı kalan sinema salonları tekrar açılmaya hazırlanırken, dram filmlerinin gösteriminin erteleneceği açıklandı.

Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, "halkın Koronavirüs günlerinde henüz dram filmi izlemeye hazır olmadığını" söyleyerek sinema salonlarında sadece, "neşeli ve basit filmler gösterileceğini" ifade etti.

Lyubima, salonlara gelecek ilk insanların randevuya çıkan gençler olmasını beklediğini ifade etti.

Bakan, dram filmlerinin gösterilmesine 2021'in ilk aylarıda izin vereceklerini ifade etti.

Moskova bölgesinde yetkililer, sinema salonlarının 1 Ağustos itibariyle açılması izin verdi. Ülkenin geri kalanında da salonların sonbaharda açılması bekleniyor. Sinime salonları Mart sonundan bu yana bulaş riskini düşürmek amacıyla kapalı tutuluyor.