Rusya'da yeni yasa ile birlikte "neye şampanya denebilir" tartışması başladı; Fransız dev, satışları durduruyor

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Rusya'nın yeni "şampanya yasası" ülkede tartışmaları beraberinde getirdi.

Rusya'daki yeni yasaya göre ülkede sadece Rusya'da üretilen şampanyalar şişelerinde "şampanya" ifadelerini kullanabilecek. Fransa'nın Champagne bölgesinde üretilen dünyaca ünlü şampanyalar ise "köpüklü şarap" ifadesini kullanabilecek.

Moet Henessy, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de imzaladığı yasa karşısında ülkeye şampanya ithal etmeyi kesme tehdidinde bulundu.

İçki dağıtımcısı AST, Moet Hennessy'nin Rusya'ya gönderdiği mektubun varlığını doğruladı ve Fransız şirketin kendilerini ithalat yasağı konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Yeni yasa doğrultusunda Moet Henessy'nin Rusya'da birçok değişikliğe gitmesi gerekecekti. Şirketin Rusya direktörü Sebastien Vilmot, alınan kararın kesin bir çözüm bulunana kadar geçici bir çözüm olduğunu belirtti.