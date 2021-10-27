Rusya'da Yehova'nın Şahitleri'ne uzun hapis cezaları

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Rusya'da mahkemeler, 'aşırıcı aktiviteler' organize ettikleri gerekçesiyle Yehova'nın Şahitleri'ni uzun hapis cezalarına çarptırdı.

Moskova, 2017'de Yehova'nın Şahitleri inancını yasa dışı ilan etmişti.

'Büyük suçları' inceleyen Rusya Soruşturma Komitesi, Astrahan bölgesinde mahkemenin yaşları 38 ile 47 arasında değişen 4 kişiyi suçlu bulduğunu açıkladı. Yehova Şahitleri'nden biri 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer üçüne de 8 yıl ceza verildi.

Suçlu bulunanlardan Olga İvanova savunmasının sonunda, "Bizim 'hatamız', Yehova'nın tanrı olduğuna içtenlikle inanmak, İncil'i okumak ve dua etmek" dedi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da da geçen cuma bir kişi aynı suçlamadan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.