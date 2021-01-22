Rusya'da ülke çapında meydana gelmesi beklenen protestolardan önce Navalni'nin müttefikleri gözaltına alındı

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Rusya'da yetkililer, cumartesi günü ülke genelinde meydana gelmesi beklenen protestolardan önce birçok aktivist ve Navalni'nin müttefiği gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 2019'da şehir konseyine aday olması engellendikten sonra 2019 protestolarının sembol isimlerinden biri haline gelen Lyubov Sobol da var.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş ve Navalni'nin kurucusu olduğu Anti-Yozlaşma Vakfı'nın baş araştırmacısı Gerorgy Alburov da gözaltına alındı. Çeşitli Anti-Yozlaşma Vakfı görevlilerinin de polis tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Gözaltına alınan tüm isimler, Navalni'nin tutuklanmasına karşı ülke genelinde yapılması planlanan protestolara katılım çağrısı yapmıştı.

Sobol, avukatının arabasındayken gözaltına alındı. Sobol'un avukatı Vladimir Voronin, "Bir insan henüz var olmayan bir şey için nasıl gözaltına alınabilir? Bence bu yasadışı" dedi.

Noviçok ile zehirlendikten sonra geçen pazar ilk kez ülkesine döndüğünde havalimanında gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalni, destekçilerine eylem yapma çağrısında bulunmuştu.

Navalni ve ekibi tarafından yayımlanan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yasa dışı kaynaklarla Karadeniz kıyısında kendisine lüks bir saray yaptırdığını öne süren video, 24 saat içinde 20 milyondan fazla izlenmişti. Hafta sonu düzenlenecek eylemlerde bu saray da protesto edilecek.