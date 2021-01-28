Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Navalni ve destekçilerinin evleri arandı

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Rusya polisi, Noviçok ile zehirlendikten sonra ilk kez ülkesine döndüğünde havalimanında gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni ve destekçilerini Moskova'daki apartmanlarını, ekibinin genel merkezini aradı.

Muhalif liderin kurduğu Anti Yozlaşma Vakfı'nın başındaki Ivan Zıdanov, "Aleksey Navalni'nin Maryino bölgesindeki apartmanı aranıyor. Maskeli çevik kuvvet var. Kapıyı kırmaya başladılar" şeklinde bir Twitter paylaşımında bulundu. Zıdanov, basılan evlerde Navalni'nin kardeşi Oleg'in yaşamaya devam ettiğini aktardı.

Zıdanov, Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya'nın kaldırdığı apartmanın arandığını da ifade etti.

Anti Yozlaşma Merkezi de genel merkezinin arandığını Telegram kanalında duyurdu. Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş'in apartmanına da polis gitti.

Navalni'nin ekibi Facebook üzerinden açtığı organizasyon ile destekçilerini cumartesi günü saat 12.00'de FSB genel merkezinin bulunduğu Lubyanka Meydanı ve devlet başkanlığına bağlı ofislerin bulunduğu Staraya Meydanı'nda toplanmaya davet etmişti.

Navalni'nin ekibi, burada toplanıldıktan sonra başkentte yürüyüş düzenleneceğini belirtti. Yürüyüşün ne tarafa doğru olacağının "cumartesi günkü duruma göre belirleneceği" ifade edildi.

Rusya'da polis geçen cumartesi günü Navalni'nin serbest bırakılması talebiyle 100'den fazla şehirde düzenlenen protestolarda 3 bin 900 kişiyi gözaltına aldı.

Navalni, daha önce zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutmuş ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle tutuklandığını söylemişti.