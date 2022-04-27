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Dünya

Rusya’da tutuklanan ABD’li eski asker, Rus pilot ile takas edildi

Takas yeri Türkiye'deki bir hava üssü oldu

27 Nisan 2022 20:20

Rusya ile ABD arasında son yılların en önemli takası gerçekleşti. Eski ABD askeri Trevor Reed ve Rus pilot Konstantin Yaroşenko takas edildi. Takas yeri de Türkiye'deki bir hava üssü oldu.

Rusya’da 2019 yılından bu yana tutuklu bulunan Amerikalı eski deniz piyadesi Trevor Reed, Washington ve Moskova’nın vardığı takas anlaşması sonucunda serbest bırakıldı. ABD, Reed’in karşılığında 20 yıl hapis cezası almış olan Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu serbest bıraktı.

ABD'li asker 2019'dan beri tutukluydu

Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan bir diğer Amerikalı deniz piyadesi Paul Whelan’ın serbest bırakılması içinde girişimler devam ediyor.

Trevor Reed, Rusya’nın başkenti Moskova’da içkili halde iki polis memuruna saldırarak hayatlarını tehlikeye atma suçlamasıyla 2019 yılından bu yana tutuklu bulunuyordu.

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