Rusya’da tutuklanan ABD’li eski asker, Rus pilot ile takas edildi

Rusya ile ABD arasında son yılların en önemli takası gerçekleşti. Eski ABD askeri Trevor Reed ve Rus pilot Konstantin Yaroşenko takas edildi. Takas yeri de Türkiye'deki bir hava üssü oldu.

Rusya’da 2019 yılından bu yana tutuklu bulunan Amerikalı eski deniz piyadesi Trevor Reed, Washington ve Moskova’nın vardığı takas anlaşması sonucunda serbest bırakıldı. ABD, Reed’in karşılığında 20 yıl hapis cezası almış olan Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu serbest bıraktı. ABD'li asker 2019'dan beri tutukluydu Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan bir diğer Amerikalı deniz piyadesi Paul Whelan’ın serbest bırakılması içinde girişimler devam ediyor.



Trevor Reed, Rusya’nın başkenti Moskova’da içkili halde iki polis memuruna saldırarak hayatlarını tehlikeye atma suçlamasıyla 2019 yılından bu yana tutuklu bulunuyordu. Takas karşılığında 2010 yılında ABD’ye kokain sokmak suçlamasıyla tutuklanan Rus pilot Yaroşenko da Rusya’ya iade edildi. Yaroşenko 2010 yılında ABD Özel Kuvvetleri’nce Batı Afrika ülkesi Liberya’da gözaltına alınmıştı.



Rusya, Yaroşenko’nun takas edilmesiyle ilgili ilk önerisini ABD’ye 2019 yılının Temmuz ayında yapmıştı.



Amerikalı kadın basketbol oyuncusu Brittney Griner de yaklaşık 2 aydır Rusya’da tutuklu bulunuyor. Griner de havalimanında çantasında uyuşturucu madde yakalandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Griner, suçlu bulunması durumunda 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.