Rusya'da tur operatörleri, temmuzdaki yurt dışı seyahatlerini iptal etmeye başladı

ATOR'un açıklamasında, "Tur operatörleri önümüzdeki ay uluslararası turizmin yeniden başlayacağına dair pek umut beslemiyor. Durumu riske atmak istemiyorlar, bu nedenle de temmuz uçuşlu turları iptal ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Temmuzdaki turları iptal eden kuruluşlar arasında İnturist şirketi sayıldı. Şirket turların 2020 veya 2021 içinde başka bir tarihe de ertelenebileceğini bildirdi.

Pegas Touristik, Tez Tur ve Coral Travel şirketleri de temmuz turlarını iptal ettikleri bilgisini verdi.

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Rusya'dan başka ülkelere uçuşların temmuzda başlatılması olasılığının hala olduğunu ifade etmişti.