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Dünya

Rusya'da terk edilmiş binaları gezen internet fenomeni, "devlet sırlarını yaydığı" gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

01 Kasım 2021 08:39

T24 Dış Haberler

Rusya'da terk edilmiş binaları ve fabrikaları gezmesiyle ünlü bir blogger, yurt dışına devlet sırlarını yaymaktan hapis cezasına çarptırıldı.

Dedektiflere göre 37 yaşındaki Andrey Piz, Aralık 2018'den 2020 Ağustos'ta gözaltına alınıncaya kadar Moskova bölgesindeki "gizli tesislerin" teknik bilgilerine yasa dışı şekilde ulaştı.

Cuma günü Moskova'da bir mahkemenin Piz'i "devlet sırlarını yasa dışı şekilde elde etmek ve yaymaktan" suçlu bularak 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

TASS haber ajansı, Piz gözaltına alındığında, bloggerın var olduğu iddia edilen Rusya'nın gizli yeraltı ulaşım ağı Metro-2 hakkındaki bilgileri Ukrayna'ya gönderdiğini iddia etmişti.

Rus yetkililer, Metro-2'nin varlığını doğrulamadı da yalanlamadı da.

Piz'in terk edilmiş binaları gezerken çektiği videoları yayımladığı YouTube kanalının yaklaşık 800 bin abonesi bulunuyor.

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