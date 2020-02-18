Rusya'da 'Tanrı', Komünist Parti'nin desteğiyle Anayasaya dönüyor

Rusya'da anayasa değişikliğine dair çalışmalar hız kazanırken, dini kavramların yeni metinde yer almasıyla ilgili tartışmalar da hız kazandı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla yeni bir şekil verilmesi beklenen anayasada Tanrı'ya atıfta bulunulmasına dair gündeme getirdiği öneriye komünistlerden de destek geldi.

Rus Komünist Partisi'nin Tanrı atfının Anayasaya girmesine itirazının olmayacağını aktaran Russia Today (RT), parti lideri Gennadiy Züganov'un sözlerine yer verdi.

Habere göre Züganov, "Aziz Pavlus'un İncili üzerinde çalıştım... Orada komünizmin başlıca şiarı vardı. Çalışmayana ekmek yok. Aslına bakılırsa birçok açıdan, komünizmin kurucu ahlak yasasından biri İncil'e dayanmaktadır" dedi.

"Komünizm esasında Hıristiyanlıktan türedi"

RT, Rus liderin "Komünizm esasında Hıristiyanlıktan türedi" dediğini aktarırken, "Şayet bir mezarı olsaydı partinin kurucusu Vladimir Lenin'in mezarında ters döneceğine kimsenin şüphesi olmazdı" yorumunu yaptı.

Yayın organı, "Bolşevik devriminden bir asır sonra çok yol katedildi. Rus ve diğer Sovyet komünist yetkililer bir zamanlar devlet ateizmini uygulamaktan büyük keyif alıyordu. Haliyle Züganov'un çıkarımı şaşırttı" ifadelerini kullandı.

Anayasa, Lenin'in 150. doğum gününde oylamaya sunulacak

Ortodoks Patriği Kirill'in ve kilisenin geri kalanının Zügonov'un sözlerini memnuniyetle karşıladığını belirten RT, bu yetkililerin Sovyet dönemi Komünist Partisi'nin Hıristiyanları acımasızca bastırdığı ve binlerce din adamını öldürdüğü meselesi üzerinde durabileceğini de aktardı.

Tanrı ifadesinin yeni anayasaya dahil edileceğine dair henüz bir doğrulama gelmezken, bu iş için oluşturulan çalışma grubunun tüm önerileri incelediği ve metnin nihai halinin Lenin'in 150. doğum günü olan 22 Nisan 2020'de halkın oyuna sunulacağı belirtiliyor.

Medvedev geçen ay istifa etmişti

Putin, Rusya Ulusal Meclisi toplantısında geçen ay yaptığı konuşmada, ülkesi için yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak referandum istemişti.

Dimitri Medvedev başbakanlığındaki hükümet de Putin'in bu açıklamasından sonra yeni anayasanın önünü açmak gerekçesiyle istifa etmişti.

Bu sürecin devamında aralarında sanatçılar, bilim insanları, aydınlar, parlamenterler ve halk temsilcileri gibi birçok alandan isimlerin bulunduğu yeni anayasa komisyonu taslak üzerinde çalışmalarına başlamıştı.