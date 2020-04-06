Rusya'da sebze-meyve ithalatını kısıtlama önerisi; Türkiye'nin domates ihracatı kötü etkilenebilir

Rusya Meyve-Sebze Birliği, Rusya Tarım Bakanlığı'na bir yazı göndererek domates ithalatının iki ay süreyle yasaklanmasını talep etti. Önerinin hayata geçmesi, Türk üreticiler için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Rus rublesinin son dönem değer kaybetmesi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının artması ve Rusya'daki karantina süresinin uzatılması, Rus sera domates üreticileri için olumsuz koşulları beraberinde getirdi.

Rusya Tarım Bakanlığı'na gönderdiği yazıda oluşan durum nedeniyle domates ve salatalığa talebin azaldığına ve bu ürünlerin toptan fiyatlarının bazı türlerde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 düştüğüne dikkat çeken birlik, mevcut salatalık ve domates fiyatlarının Rusya'da sera işletmeciliğini kazançsız hale getirdiğinin altını çizdi.

"Rus pazarına ithal domates gelmeye devam ediyor ve 2019 yılında bunların pazardaki payı yüzde 52'ydi. Ocak-Şubat 2020'de özellikle Türkiye, Azerbaycan, Fas ve Çin'den olmak üzere 100 milyon doların üzerinde bir bedelle yaklaşık 80 bin ton domates ithal edildi. Bu ürünler, domatesin toptan fiyatları üzerinde ek baskı oluşturuyor" diye devam eden birlik, fiyatların düşmeye devam etmesi halinde sera işletmelerinin iflas edileceğini vurguladı.

Birlik, ithalatın kısıtlanmasının sebze pazarındaki durumun daha da kötüye gitmesine engel olacağını kaydetti.

"Karantina uygulanan bölgelerde meyve sebze talebi azaldı"

Rus basınına konuşan 'Moe Leto' Ticaret Merkezi Genel Müdürü Vagif Bikulov, karantina uygulanan bölgelerde sebze ve meyveye talebin ciddi oranda azaldığına dikkat çekti.

Bikulov, toptan fiyatların düşmesiyle birlikte sera işletmelerinin karlılık sorunuyla ve finansal sürdürülebilirlik riskiyle karşı karşıya kaldığını da vurguladı.

Türkiye'den ihracatta düşüş yaşanabilir

Rusya Meyve-Sebze Birliği'nin sunduğu önerinin kabul edilmesi halinde Rusya'ya domates ihracatında belirgin bir düşüş yaşanabilir.