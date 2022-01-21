Rusya'da salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı

Rusya’da Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 49 bin 515 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görülürken toplam vaka sayısı 10 milyon 987 bin 774'e çıktı.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 692 artarak 324 bin 752 oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkedeki vaka artışının beklenen bir durum olduğunu belirterek, “Diğer ülkelerin deneyimlerine baktığımızda, bu dalganın gelişimi ve süresi tahmin edilebilir durumda.” dedi.

Yaklaşık 144 milyon kişinin yaşadığı Rusya’da 76 milyon 520 bin 849 kişi çift doz aşı yaptırmış durumda.