Rusya'da Putin'in görev onay oranı yükselmeye devam ediyor

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Rusya'da Vladimir Putin'in Devlet Başkanı olarak yaptığı görevden memnuniyet duyanların sayısı tırmanmaya devam ediyor.

Rusya'da Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları rekor üzerine rekor kırarken, bağımsız Levada Merkezi, Putin'in görev onay oranının yüzde 67'ye yükseldiğini ifade etti. Covid ile ilgili kapanma kararlarını çoğunlukla yerel yönetimlere bırakan Putin, vaka artışını yavaşlatmak için 30 Ekim ile 7 Kasım arasında "çalışmama haftası" ilan etmişti.

Levada'ya göre Putin'in görev onay oranı eylül ayında yüzde 64 ve Ağustos'ta yüzde 61'di.

Putin'in görev onay oranı 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Rusya yasama sisteminin alt meclisi Devlet Duması'na verilen onayın arttığı da görülürken, iktidar partisi Birleşik Rusya'nın Temmuz'da yüzde 26 olan görev onay oranı 29'a yükseldi.

Ankete göre Rusların yüzde 48'i ülkelerinin doğru yönde, yüzde 43'ü ise yanlış yönde ilerlediğine inanıyor.

Levada anketi 27-30 Ekim araında 137 farklı Rus kasaba ve şehrinde bin 636 kişiye sorularak yapıldı.