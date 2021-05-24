Rusya'da polis, muhalif siyasetçilerin bir araya geldiği forumu bastı

T24 Dış Haberler

Rusya'da polis bağımsız, seçilmiş muhalif siyasetçilerin bir araya geldiği toplantıyı bastı. Katılımcılar, polisin etkinliğin dağıtılmasına gerekçe olarak "Koronavirüs önlemlerine uyulmamasını gösterdiğini" ifade etti.

Mayıs'ın 22 ve 23'ünde yapılan forum, eylülde yapılacak yasama seçimlerinde yürütülecek kampanyayı görüşmek üzere 30 bölgeden siyasetçiyi bir araya getirdi.

Seçimlerden önce Kremlin muhalefetin, özellikle de tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin üzerindeki baskıyı artırmaya başladı.

Sivil toplum kuruluşu OVD-Info, Veliki Novgorod'daki forumda en az 4 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Katılımcılardan Sergey Vlassov, binanın sahiplerine de Koronavirüs önlemleri ihlalleri yüzünden para cezası kesildiğini ifade etti.

Polis tarafından sorgulanan Yulia Galiamina, toplantının 30 kişiden daha kalabalık olduğu için yasa dışı ilan edildiğini aktardı. Galiamina Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yetkililer insanlar normal bir hayat yaşasın istemiyor" yazdı.

Yetkililer mart ortasında yerel siyasetçiler tarafından yapılan bir forumu basmış ve yaklaşık 200 kişiyi gözaltına almıştı.