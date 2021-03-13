Rusya'da polis bir forumu bastı; aralarında muhalif ve bağımsız siyasetçilerin de bulunduğu 150 kişiyi gözaltına aldı

T24 Dış Haberler

Rusya'da polis, başkent Moskova'da bağımsız ve muhalif siyasetçilerin bir araya geldiği forumu basarak 150'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişileri "istenmeyen bir örgüt ile bağlantıları olduğu" iddia edildi.

Cumartesi ve pazar günü düzenlenen forum ülkenin her noktasından yerel meclis üyelerini bir araya getirmeyi hedefliyordu. Forum, Britanya'da sürgünde yaşan eski muhalif iş insanı Mikhail Kodokovski'nin kurduğu Open Russia'nın direktörü tarafından organize ediliyordu.

Rus ajanslarında yer alan görüntülere göre forum başladıktan kısa süre sonra polis organizasyonun düzenlendiği binaya girip gözaltına alınanları dışarıdaki minibüslere götürmeye başladı.

Siyasi tutukluların takibini yapan OVD-Info, 150'den fazla kişinin ismini yayımlayarak gözaltına alındıklarını bildirdi.