Rusya'da parlamento, Ukrayna'da ayrılıkçıların kurduğu 'cumhuriyetlerin' tanınmasına destek verdi

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Rusya yasama sisteminin alt meclisi Devlet Duması, Ukrayna'nın doğusunda kurulan ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin (LNR) diplomatik olarak resmen tanınmasına destek verdi.

Duma'da alınan kararda Devlet Başkanı Vladimir Putin'e DNR ve LNR'yi resmen tanıma çağrısı yapıldı. 2014'te Ukrayna'dan bağımsızlık ilan eden cumhuriyetleri hiçbir ülke egemen bir devlet olarak tanımıyor.

İlk olarak Rusya Federasyonu Komünist Partisi tarafından gündeme getirilen önerge, Duma'daki tüm partilerden destek aldı. Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de "Çatışmalar devam ediyor, insanlar ölüyor. Bir çözüm bulmalıyız" diyerek önergeye destek verdi.

Putin'e gönderilecek önergenin bağlayıcılığı bulunmuyor. Uzmanlar, Duma'nın kararının Minsk Anlaşmaları'na bir darbe olduğunu söylese de Kremlin'in parlamentoyla aynı duruşta olmayabileceğini vurguluyor.

Rusya Ukrayna sınırı yakınlarındaki bazı askerlerini bugün çekmeye başlayacağını duyursa da, Duma'nın kararı Kiev ile Moskova arasındaki gerilimin tırmanmasına sebep olabilir.