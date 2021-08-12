Rusya'da pandeminin başından bu yana günlük ölü sayısı ilk kez 800'ü aştı

T24 Dış Haberler

Rusya'da pandeminin başından bu yana ilk kez tek günde 800'den fazla Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı.

Rusya'nın Koronavirüs görev gücü, perşembe günü 808 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Ülkede daha önce kaydedilen en yüksek Koronavirüs kaynaklı günlük ölüm sayısı 799'du.

Yapılan açıklamada perşembe günü ayrıca 21 bin 932 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.

Pandeminin ilk günlerinden bu yana Moskova'nın açıkladığı Koronavirüs verileri tartışma konusu oldu. Rusya şu ana kadar açıkladığı 168 bin 49 ölüm ile Koronavirüs kaynaklı en fazla can kaybı yaşayan 6. ülke konumunda. Bazı uzmanlar gerçek sayının bundan daha yüksek olduğunu savunuyor.