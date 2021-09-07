Rusya'da Navalni'ye destek eylemlerine katılan bir kişi, 'polise vurduğu' gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Saint Petersburg'da bir mahkeme, tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye destek için düzenlenen bir eylemde polis memuruna vurduğu gerekçesiyle bir göstericiyi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Savcılara göre yerel bir sanatçı olan İlya Perşin, ocak ayındaki eylemde bir polis memurunun göğsüne iki defa dirseğiyle vurduktan sonra dizine tekme attı.

Şubat ayından bu yana tutuklu olarak mahkemeyi bekleyen Perşin suçlamaları reddetmeye devam ediyor. Perşin'in destekçileri polis memurunun onu kovalarken kayıp düştüğünü savunuyor.

Muhalif lider Navalni, ocak ayında Noviçok zehirlenmesi tedavisi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya döndükten sonra gözaltına alınmış ve şubat ayında hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklama, ülke genelinde protestolara sebep oldu.