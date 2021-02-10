Rusya'da Navalni'nin destekçileri, polis müdahalesine uğramamak için binalarının avlularında eylem yapacak

T24 Dış Haberler

Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ekibi, büyük protestolar yerine binanlarının avlularında eylemler düzenleneceğini duyurdu. Muhalif liderin destekçileri, bu pazar günü insanlara mahallelerinde bir araya gelmeleri için çağrıda bulundu.

Navalni'nin ekibi, bu yöntemle protestoculara sert müdahaleler yapılmasını önlemeyi umduklarını ifade etti.

Muhalif liderin bölgesel ağını yöneten Leonid Volkov, insanların yaşadıkları binanın veya yakınlarındaki bir binanın avlusunda toplanıp belli bir süre boyunca telefonlarının ışığını yakacağını söyledi.

Belarus'taki hükûmet karşıtı protestocular da polis müdahalesini önlemek için mahallelerde küçük çaplı ve dağınık eylemler düzenlemişti.

Rusya'da Navalni'nin tutuklanmasından sonra meydana gelen eylemlerde polis, protestoculara sert müdahalelerde bulunmuş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı.