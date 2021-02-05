Rusya'da Navalni'nin destekçileri, ilkbahar aylarına kadar protesto düzenlememe kararı aldı

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Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ekibi, en azından ilkbahar aylarına kadar protesto düzenlemeyeceklerini bildirdi.

Navalni'nin bölgesel ağının başındaki Leonid Volkov, Rus muhalif lidere destek için yapılan protestoların üçüncü hafta sonunda devam etmesi için çağrı yapmayacaklarını ifade etti. Volkov buna gerekçe olarak daha fazla tutuklamanın eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerinde kampanya yapmalarını zorlaştıracak olmasını gösterdi.

Navalni'nin YouTube kanalından açıklamalarda bulunan Volkov, "Eğer her hafta sokaklara çıkarsak binlerce kişi daha tutuklanacak, yüzlerce kişi dövülecek" dedi.

Volkov, "Bu durumda bölgesel merkezler felç olacak ve seçimlerde çalışamaz hale gelecek. Aleksey bunu istemezdi. Aleksey bizden seçimlere odaklanmamızı istedi" diye konuştu.

Navalni ve ekibi parlamento seçimlerinde tekrar "zeki oylama" adını verdikleri oy kullanma sistemini kullanmayı planlıyor. Bu sistem kapsamında Navalni'nin destekçileri, Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin destek verdiği bağımsız adayların seçilmemesini sağlamak için bölgedeki en güçlü ikinci partiye oy veriyordu. Bazı durumlarda Navalni'nin destekçilerinin komünist partilere oy vermek durumunda kalmasıyla sistem tartışmalı bir hale geldi. "Zeki oylama" ile Navalni destekçileri Putin destekli adaylardan bazı şehir konseyi koltuklarını almayı başardı.