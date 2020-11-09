Rusya'da muhalif lider Navalni'nin Noviçok ile zehirlenmediğini iddia eden doktor, Omsk'un sağlık bakanı yapıldı

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Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni'nin fenalaştıktan sonra ilk olarak getirildiği Sibirya'daki hastanenin baş hekimi Aleksandır Murakovski, bölgesel sağlık bakanı yapıldı. Murakovski, Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiğini defalarca reddetmişti.

Omsk Valisi Aleksandır Burkov, cumartesi sabahı 49 yaşındaki doktorun bölgenin sağlık bakanlığına atandığını duyurdu.

Omsk'un eski sağlık bakanı İrina Soldatova, ekim ayında hastanelerin doluluğunu göstermek için ambulanslarla Koronavirüs hastalarını bakanlığın binasına gönderdikten sonra görevden alınmıştı.

Murakovski'nin baş hekimi olduğu 1 Numaralı Omsk Acil Hastanesi, Navalni'nin fenalaştıktan sonra burada tedaviye alınmasıyla medyada geniş yer bulmuştu.

Murakovski, düzenlediği basın toplantılarında Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiğini defalarca inkar etmiş ve kan şekerinin düşmüş olabileceğini öne sürmüştü. Birçok laboratuvar, Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiğini tespit etti.

Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti. Muhalif lider bu taleplerden sonra, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edildi.