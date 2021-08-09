Rusya'da muhalefet hareketinin en önemli isimlerinden Sobol'un ülkeden ayrılıp İstanbul'a uçtuğu iddia edildi

T24 Dış Haberler

Rusya'da muhalefet hareketinin en tanınan ve tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'ye en yakın isimlerden Lyubov Sobol'un ülkeyi terk ettiği öne sürüldü.

Sobol, geçen hafta, kış aylarında Navalni yanlısı eylemler düzenleyerek Koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle "kısıtlanmış özgürlük" cezasına çarptırmıştı. Karardan 10 gün sonra yürürlüğe giren ceza ile Lubov'un belli saatlerden sonra sokağa çıkması ve Moskova'dan dışarıya çıkması yasaklanacaktı.

Devlet kanalı Ren TV'nin isimsiz bir kaynağa dayandırdığı habere göre Sobol, cumartesi günü Vnukovo Havalimanı'ndan İstanbul'a uçtu. Kaynak, Sobol'un İstanbul'dan farklı bir noktaya geçeceğini, ancak varış noktasının bilinmediğini ifade etti.

Interfax'a konuşan bir kaynak da Sobol'un İstanbul'a uçtuğunu ifade etti.

33 yaşındaki Sobol da avukatları da iddiaları doğrulamadı.