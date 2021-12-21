Rusya'da milletvekilleri, SSCB'nin çöküşünü "20. Yüzyıl'ın en büyük jeopolitik felaketi" olarak tanımaya hazırlanıyor

T24 Dış Haberler

Rus milletvekilleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 26 Aralık 1991'de çöküşünü 20. Yüzyıl'ın en büyük jeopolitik felaketi olarak resmen tanımak istiyor.

Tasarı, pazartesi günü Rusya yasama sisteminin alt meclisi Devlet Duması'na milliyetçi Liberal Demokrat Parti (LDPR) tarafından sunuldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2005'te SSCB'nin çöküşü için aynı ifadeleri kullanmıştı. 26 Aralık 1991, SSCB'nin çöküşünün 30. yıl dönümü olacak.

LDPR'den yapılan açıklamada, "Devlet Duması, SSCB'nin çöküşünü 20. Yüzyıl'ın en büyük jeopolitik felaketi olarak görüyor. Bunun sonucunda toplumun çeşitli alanlarında çözülme yaşandı" denildi.

Açıklamada Sovyetler'in dağılmasının "ulusal topraklardaki siyasi, ekonomik krizleri büyüttüğü ve çatışmalara sebep olduğu" da ifade edildi.

Milletvekilleri, dönemin Rus lideri Boris Yeltsin, Ukraynalı lideri Leonid Kravçuk ve Belarus lideri Stanislav Şuşkeviç'i "izinsiz" ve "bilinçli" bir şekilde Sovyetler'in çözülmesine sebep olmakla suçladı.

Rusya'nın en büyük ikinci muhalefet partisi Komünist Parti, LDPR'yi gündemini çalmaya çalışmakla suçladı.

LDPR, oylamanın salı günü yapılmasını istiyor.