Rusya’da maske zorunluluğu sonbaharda da devam edecek

Koronavirüs'ün giderek etkisini kaybettiğini, ama "hiçbir yere gitmeyeceğini" dile getiren Golikova, sonbaharda soğuk almaktan kaynaklı hastalıkların sezonunun başlayacağını hatırlattı.

Sputnik'te yer alan habere göre Golikova, "Bu hastalıklarla yaşamak zorundayız. Bu yüzden bir şekilde hayatımızı değiştirmek ve geleneksel olarak alıştığımız sosyal temasları koparmamak için gereken güvenlik tedbirlerine uymak zorundayız. Zira bu sosyal temaslar bizi maske takmaya, dezenfektanlar ve günümüzde hayatımızın bir parçası haline gelen her şey kullanmaya zorluyor" ifadesini kullandı.

Salgının başında Çin ile sınırları kapattıklarını ve hemen vatandaşları test etmeye başladıklarını, ülkede Koronavirüs kaynaklı ölüm oranının bu yüzden düşük olduğunu anlatan Golikov, "Şu anda ülke genelinde tespit ettiğimiz rakamlar korkutmuyor, çünkü ağır hasta sayısının azaldığını görüyoruz" dedi.