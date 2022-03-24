Rusya'da mahsur kalan Türk şoförleri yetkililerden destek bekliyor: 'Bir meslektaşımız kalp krizi geçirdi; kronik hastaların hayati riski artıyor'

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle sınırda oluşan TIR kuyrukları Türk şoförleri için çileye dönüştü. Yaşadığı strese dayanamayan 40 yaşındaki bir TIR şoförünün kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

28 gündür bölgede yaşam mücadelesi veren Türk şoförler, Temel ihtiyaçlarını gideremediklerini ve gıda stoklarının tükendiğini ifade ederken, yetkililerden acil destek talebinde bulundu.

Dünya'dan Aysel Yücel'e konuşan şoför Zeki Dinç Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan’dan Türkiye’ye dönmek için hareket eden bine yakın Türk plakalı şoförün haftalardır Rusya’dan Gürcistan’a girmek için beklediğini ifade ederek, “Gıda stokumuz ve yakıtımız neredeyse bitti. Tüplerimiz boşaldı, aküler bitti. Banyo ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz” diye konuştu.

"Kronik hastaların hayati riski artıyor"

Dinç, Türkiye’nin Moskova konsolosluğunu aradıklarını ancak herhangi bir bilgi alamadıklarını dile getirirken, “Kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Bir meslektaşımız yaşadığı strese dayanamadığı için kalp krizi geçirdi. Yine sınırda bekleyen şoförler arasında şeker hastası ya da böbrek hastası olanlar var. Özellikle kronik hastalıkları olan şoförler var. Bu arkadaşlarımızın hayati riskin giderek artıyor” dedi.

"Yetkililer adım atmıyor"

Yine bölgede günlerdir zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren bir TIR sürücüsü, “Yetkililer durumumuzu biliyor ama bir adım atılmıyor. TIR’ları geçici olarak bir bölgeye park edebilir. Hükümet göndereceği bir uçakla bizlerin bölgeden tahliye edilmesini sağlayabilir. Günlerdir çok zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyoruz” açıklamasını yaptı. Sürücüler, çalıştıkları firmalara da sitem ederek, “Maddi ve manevi destek göremiyoruz” yorumunu yaptı.

"Hükümet yetkililerimiz Suriyeli vatandaşlara gösterdiği hassasiyeti Türk şoförlere de göstermesini bekliyoruz"

TIR sürücüleri, bu süreçte en büyük destekçilerinden birinin Trabzon Merkezli Özer Taşımacılık’ın sahibi Abdullah Özer olduğunu ifade etti. Sorularımızı yanıtlayan Özer, geçen hafta bölgedeki nakliyecilere destek olmak amacıyla Rusya sınırına gittiğini anlattı. Özer, kalp krizi geçiren şoförün 40 yaşında olduğunu ve cenaze için kendisinden de destek istendiğini belirterek, “Türk şoförleri bölgede çok büyük mağduriyet yaşıyor. Maalesef bu konuda yeterli desteği alamıyorlar. Kızılay ve hükümet yetkililerimiz Suriyeli vatandaşlara gösterdiği hassasiyeti Türk şoförlere de göstermesini bekliyoruz. Rusya’ya Azerbaycan üzerinden gitmek mümkün ancak daha uzun olan o yol için bir de Türk nakliyecilerden ekstra 500 dolar geçiş ücreti alınıyor. Hükümetimizin girişimleri ile bu ücret kaldırılmalı. Türkmenistan Sınır kapsının yeniden transit geçişe açılması ile büyük bir rahatlanama sağlanabilir. Bu kapı pandemi nedeniyle transit taşımalara kapanmıştı. Pandemi öncesi ise Orta Asya taşımalarının büyük kısmı Türkmenistan üzerinden yapılıyordu” dedi.

TIR şoförlerinin hükümetten talep ettikleri 4 acil beklenti şöyle: