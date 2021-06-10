Rusya'da mahkeme Navalni'nin bağlantılı olduğu kuruluşların "aşırılık yanlısı" olduğuna karar verdi

Rusya'da mahkeme, muhalif Aleksey Navalni ile bağlantılı kuruluşları aşırılık yanlısı ilan etti. Bu kuruluşların faaliyetleri yasaklanırken, Rusya'da parlamentonun onaylaması ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzalamasıyla yürürlüğe giren, "aşırılık yanlısı örgütlerin" seçimlere katılmasını engellediği yasal düzenleme nedeniyle seçimlerde yer alamayacaklar.

Moskova Şehir Mahkemesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen duruşmada savcılığın talebi üzerine Navalni'nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı ve Navalni Karargahları isimli kuruluşların aşırılık yanlısı olduğuna karar verildi. Bu kuruluşların her türlü bilgi yayması, mali operasyonlar yapması, seçimlere katılması, eylem ve gösteri organize etmesi gibi tüm faaliyetleri yasaklandı.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfının avukatı Valeriya Vetoşkina, 10 gün içinde karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Putin'in onayının ardından Rusya'nın resmi yasa portalında yayınlanan yeni kanun, Rus makamlarına "aşırı ve terörist" örgütlerle iş birliği yapan adayları seçimlere sokmama hakkı tanıyor.