Rusya'da "Kremlin'in ele geçirmeye çalıştığı" bağımsız gazeteden yeni bir bağımsız haber platformu doğdu

T24 Dış Haberler

Rusya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Vedomosti'nin satılması ve başına Kremlin destekçisi bir genel yayın yönetmeni atanmasının ardından görevden ayrılan gazeteciler, yeni bir çatı altında buluştu.

VTimes ismiyle yayın hayatına başlayacak platform, Vedomosti'nin bağımsız gazetecilik ve tarafsız editöryal duruş geleneğini sürdüreceğini ifade etti.

Projenin kurucularından eski Vedomosti genel yayın yönetmeni yardımcısı Aleksandır Gubski, "Rusya'nın şimdi bağımsız bilgi kaynaklarına ve uzmanların fikir alışverişi yapabileceği platformlara ihtiyacı var" dedi.

Daha önce Vedomosti için yazılar kaleme almış bazı uzmanlar ve köşe yazarları da Times için yazılar kaleme alacaklarını duyurdu.

Vedomosti'nin yazar ve editörleri bu bahar başında gazetenin satılmasının ardından göreve getirilen Andrey Şımarov'la basına yansıyan fikir ayrılıkları yaşamıştı. Şımarov'un Putin'le ilgili anketlerin yayımlanmasını engellediği ve anayasa referandumlarını eleştirenleri kovmakla tehdit ettiği iddia edilmişti.

Birçok kişi, bu hamlelerden sonra Rusya'nın son bağımsız haber kuruluşlarından Vedomosti'yi Kremlin'in ele geçirmeye çalıştığını iddia etmişti.