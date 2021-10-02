T24 Dış Haberler

Rusya'da Koronavirüs kaynaklı ölüm rakamları üst üste 4. günde de rekor kırdı.

Cuma günü ülkede son 24 saatte 887 Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandığı açıklandı.

Ülkede uzmanlar vakalar artarken aşılanma oranının yavaşlamasının daha uzun sürecek yeni dalgalara sebep olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Yeni verilerim açıklanmasının ardından Rusya'da Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı resmi 208 bin 142'ye yükseldi. Bu Avrupa'daki en yüksek ölü sayısı. Bazı uzmanlar, bu rakamın gerçeği yansıtmadığı, gerçek can kaybının daha fazla olduğunu iddia ediyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova düzenlediği toplantıda uyarıda bulanarak, "Ölümlerde artış gördük, dikkatli olmanızı istiyorum" dedi.

Rusya, cuma günü ayrıca 24 bin 522 yeni vaka tespit ettiklerini açıkladı. Ülkede toplamda 7 milyondan fazla Covid-19 vakası görüldü.

Moscow Times'ın aktardığına göre bulaşıcı hastalıklar uzmanı Yevgeni Timakov, mevcut salgın dalgasının 6 ay sürebileceğini ve Rusya'da aralık ayında pandemi kaynaklı yeni vaka rekorları görüleceğini söylemişti.