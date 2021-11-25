Rusya'da kömür madenindeki yangında ölü sayısı 52'ye yükseldi

Rusya'nın güneyindeki Kemerovo bölgesinde yer alan Listvyazhnaya kömür madeninde meydana gelen kazada can kaybı 52'ye yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 6 kurtarma görevlisi olduğu bildirildi.

Rusya'nın güneyinde Kemerovo bölgesinde en az 285 işçinin bulunduğu Listvyazhnaya kömür madeninde yangın çıkması sonucu 52 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlama riski nedeniyle kurtarma operasyonunun durdurulduğu kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise dumandan zehirlenenler olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.