Rusya'da kendini takipçileriyle manastıra kilitleyen Covid önlemleri karşıtı aforoz edilmiş papaz 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Rusya'da Covid önlemleri karşıtlığıyla ünlenen ve onlarca takipçisiyle kendini bir manastıra kilitleyen papaz Nikolay Romanov, 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova'da mahkeme, 'Papaz Sergiy' adıyla tanınan Romanov'u insanları intihara teşvik etmekten, dini inançlara hakaretten ve ihkak-ı haktan suçu buldu.

Romanov, geçen aralık ayında Ural Dağları'ndaki manastırına yapılan polis baskınıyla tutuklanmıştı. Romanov'un bazı takipçileri manastırı bırakmamak için direnmiş, papaz ise Moskova'ya uçurulmuştu.

SSCB yıllarında bir polis memuru olan Romanov, geçen sene hükümetin Covid önlemlerine direnilmesi için yaptığı çağrıyla ünlenmişti.

Romanov, geçen sene Rus Ortodoks Kilisesi tarafından aforoz edilmişti.