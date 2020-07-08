Rusya'da kemirgenlere bubonik veba için test yapılmaya başlandı

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Rusya'da sağlık yetkilileri sınır komşuları Çin ve Moğolistan bubonik veba vakaları görüldükten sonra ülkedeki kemirgenlere testler yapmaya başladı.

Rusya tüketici hakları ve halk sağlığı gözlemcisi Rospotrebnadzor, sınır bölgesindeki fare gibi memelilerde veba mikrobu aranmaya başlandığını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapalı olduğunu hatırlatan Rospotrebnadzor, Rusya'da veba salgını riski bulunmadığını ifade etti.

Rospotrebnadzor'ın Buryatia şubesi yaptıkları bütün testlerin negatif çıktığını ifade ederken, kaç kemirgene test yapıldığını belirtmedi.

14'ncü yüzyılda Afrika, Asya ve Avrupa'da 50 milyon kişinin ölümüne neden olan, hıyarcıklı veba olarak da bilinen hastalık , adını bulaştığı insanın lenflerinde, kasıklarında ve koltuk altlarında oluşan hıyarcık şeklindeki acılı şişliklerden alıyor.

2010-2015 yıllar arasında dünya çapında 3.248 vaka bildirildi ve bu kişilerden 584'ü hayatını kaybetti.

Hastalığa tarihte "kara ölüm" adı verildi. Bunun nedeni, hastalığın uzuvlarda oluşturduğu kangrenimsi karartılar.