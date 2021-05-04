Rusya'da kalan son 'Stalin Caddesi'ne dikilen büst günler içerisinde kaldırıldı

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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ikinci lideri Josef Stalin'in Rusya Federasyonu'nda kalan son Stalin caddesine dikilen büstü günler içinde kaldırıldı.

Dağıstan Cumhuriyet'indeki Dagestanskiye Ogni kasabasında Komünist Parti tarafından dikilen heykel bölgede yoğun tartışma konusu olmuştu. SSCB'de Nikita Kruşev'in göreve gelmesiyle 1956 yılında destalinizasyon dönemi başlamış, Gürcistanlı diktatörün birçok heykeli devrilmiş ve adının verildiği birçok caddenin ismi değiştirilmişti. Bunun en büyük örneklerinden biri 1961 yılında Stalingrad şehrinin isminin Volgograd olarak değiştirilmesiydi.

Pazartesi günü yerel televizyon kanalı Ogni TV, heykelin bir vinç ile kaldırıldığı anların görüntülerini paylaştı.

Kasabanın belediye başkanı, Komünist Parti'nin heykeli dikmek için izin almadığını ifade etti. Partililer, Rusya genelinde Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan çalışmama periyodu bitince heykelin tekrar dikilmesi için başvuru yapacaklarını bildirdi.

Moscow Times, Stalin'in imajının Vladimir Putin döneminde tekrar olumluya çekilmeye çalışıldığıyla ilgili yorumda bulundu. Geçen yıllarda yapılan bir ankete göre Putin'in "kompleks bir figür" diye nitelendirdiği diktatör hakkında Rusların %70'i olumlu bir görüşe sahip.