Rusya'da İsa'nın tekrar vücut bulmuş hali olduğunu iddia eden eski trafik polisi helikopterle gözaltına alındı

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Rusya'da Hz. İsa'nın tekrar vücut bulmuş hali olduğunu iddia eden eski trafik polisi Sergey Torop, polis tarafından gözaltına alındı.

"Vissarion" olarak tanınan Torop, yaklaşık 30 yıldır Hz. İsa olduğunu söyleyerek Sibirya'da bir külte liderlik ediyordu. Torop'un binlerce müridi bulunuyor.

Torop'un müritlerinin yaşadığı bölgeler polis ve helikopterler tarafından basıldı.Maskeli polisler uzun saçlı ve sakallı 59 yaşındaki Torop'u bir helikoptere bindirdi.

Baskında Torop ve iki yardımcısı gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi, Torop'u yasa dışı bir dini organizasyon yönetmekle suçlayacaklarını bildirdi.

Komite, Torop'un kült üyelerinden zorla para aldığını ve müritlerinin duygusal istismara maruz bırakıldığını iddia etti.

1989'da trafik polisliği görevinden kovulan Torop, Sovyetler Birliği çökerken bir "aydınlanma" yaşadığını iddia etti ve "Son İman Kilisesi"ni kurdu.