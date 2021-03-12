Rusya'da iktidar partisine destek son 8 yılın en düşük seviyesinde

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Yapılan yeni bir bağımsız ankete göre Rusya'da iktidar partisine destek son 8 yılın en düşük noktasına indi.

Rusya yasama organının alt meclisi Devlet Duması'ndaki sandalyelerin üçte ikisine sahip olan Birleşik Rusya Partisi, Levada Merkezi tarafından yapılan ankete göre bugün yapılacak bir seçimde sadece %27 oy alıyor.

Birleşik Rusya'ya destek en son 2013'ün Temmuz'unda bu seviyelere inmişti. Rusya daha sonra 2014'ün Şubat ayında uluslararası hukuka aykırı bir biçimde Kırım'ı ilhak etmeye başlamıştı. Moskova'nın bu hamlesinin ardından partiye destek %40'lara çıktı, ardında %30'larda plato yaptı.

19 Eylül 2021'de Rusya halkı, 450 Duma üyesini seçmek için sandığa gidecek.

Znak.com'a konuşan siyasi analist Konstantin Kostin, "Kampanyalar başlamadığı sürece adaylar aktif olarak çalışmıyor ve parti programı açıklanmıyor. Birleşik Rusya'nın oy oranının şu anda böyle olması normal" değerlendirmesinde bulundu.

Tutuklu bulunan Aleksey Navalni ve ekibi parlamento seçimlerinde tekrar "zeki oylama" adını verdikleri oy kullanma sistemini kullanmayı planlıyor. Bu sistem kapsamında Navalni'nin destekçileri, Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nin destek verdiği bağımsız adayların seçilmemesini sağlamak için bölgedeki en güçlü ikinci partiye oy veriyordu. Bazı durumlarda Navalni'nin destekçilerinin komünist partilere oy vermek durumunda kalmasıyla sistem tartışmalı bir hale geldi. "Zeki oylama" ile Navalni destekçileri Putin destekli adaylardan bazı şehir konseyi koltuklarını almayı başardı.