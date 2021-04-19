Rusya'da iki yeni mutasyona uğramış Koronavirüs varyantı tespit edildi

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), bulaşıcı hastalık uzmanlarının ülkede iki farklı mutasyona uğramış Koronavirüs varyantı tespit ettiklerini ifade etti.

Rospotrebnadzor Direktörü Anna Popova, "Bir Sibirya versiyonu bir de kuzeybatı versiyonunun oluştuğunu görüyoruz" dedi.

Popova, mutasyona uğramış olmalarının bu varyantların daha bulaşıcı veya öldürücü olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

Popova, yeni varyantlardan "korkmak için bir gerekçe olmadığını" ve uzmanların incelemelerini sürdürdüğünü ifade etti.

İlerleyen saatlerde Rospotrebnadzor basın servisi, yeni varyantların daha ağır hastalığa sebep olduğu ile ilgili bir kanıt bulunmadığını dile getirdi.