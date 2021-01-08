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Dünya

Rusya’da iki uçak havada çarpıştı: 3 ölü

08 Ocak 2021 17:22

Rusya'nın Petersburg kenti sınırındaki Leningrad bölgesinde Piper-150 tipi hafif motorlu uçağın kalkış esnasında başka bir uçakla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın St. Petersburg kenti sınırındaki  Leningrad bölgesinde Piper-150 tipi hafif motorlu uçak kalkıştan hemen sonra Cassena-150 tipi başka bir uçakla çarpışarak düştü. Cassena-150 tipi uçağın güvenli iniş yaptığı ifade edilirken, kazada, Piper-150 tipi uçağın pilotu Nikolai İvanov’un ve 2 mürettabatın hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Leningrad bölgesinde yer alan Gostilitsy havaalanından kalkan tek motorlu  Piper-150 uçağın Cassena-150 tipi uçakla kalkış sırasında çarpıştığını ifade etti.

Bakanlık, çarpışmanın ardından  Piper-150 tipi tek motorlu uçağın yerel saatle 13:30'da düştüğünü kaydetti. Üç kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan  Rusya Acil Durumlar Bakanlığı her iki uçağın da eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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