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Dünya

Rusya'da eski muhalefet hareketi yöneticisi uçaktan indirildi, gözaltına alındı

01 Haziran 2021 08:40

T24 Dış Haberler

Rusya'da iş insanı Mihail Hodorkovski tarafından kurulan muhalefet hareketi Açık Rusya'nın eski yöneticisinin St. Petersburg'da uçaktan indirilip gözaltına alındığı belirtildi.

Pazartesi akşamı bir Twitter paylaşımında bulunan Andrey Pivovarov, "Pulkovo Havalimanı'nda bir uçaktan indirildim. Uçak kalkmak üzereydi" yazdı.

Pivovarov'un çalışma arkadaşları daha sonra muhalif siyasetçinin "istenmeyen organizasyonlar"la ilgili bir yasayla bağlantılı olarak gözaltına alındığını belirtti.

Açık Rusya geçen hafta parlamento seçimlerinden önce destekçilerinin tutuklanmasını önlemek amacıyla kapandığını açıklamıştı. Kararda parlamentonun "istenmeyen organizasyonlar"la ilgili yasaları güçlendirmesinin de etkili olduğu belirtildi.

Yerel medyaya göre Pivovarov'un indirildiği uçak Polonya'nın başkenti Varşova'ya uçuyordu.

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