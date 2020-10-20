Rusya'da endişe verici yeni rekor: Pazartesi günü yaklaşık 16 bin yeni Koronavirüs vakası tespit edildi

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Rusya'da dün 15 bin 982 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği açıklandı. Bu sayı Rusya'nın yeni günlük vaka rekoru oldu.

Bu vesileyle Rusya'daki toplam vaka sayısı 1 milyon 415 bin 316'ya yükselmiş oldu.

Rusya'nın ulusal Koronavirüs bilgilendirme merkezi yeni vakaların yaklaşık dörtte birinin semptom göstermediğini ifade etti.

Öte yanda Rusya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniye 179 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya'da toplam Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 24 bin 366'ya yükseldi.