T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da düşen uçaktan 19 kişinin cesedi çıkarıldı

07 Temmuz 2021 14:37

T24 Dış Haberler

Rusya'da dün Kamçatka Yarımadası'na düşen Antonov AN-26 tipi uçağın enkazından 19 kişinin cesedinin çıkartıldığı belirtildi.

Uçakta 22 yolcu ve 6 personel toplam 28 kişi vardı. Dün enkaza giden arama kurtarma yetkilileri kimsenin kurtulmadığını düşündüklerini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba sabahı yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi ve kendilerine 3.5 milyon ruble tazminat ödeneceğini bildirdi.

Kamçatka'da üç gün süreyle yas ilan edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Polis kötü havanın, ekipman arızasının veya pilot hatasının kazaya neden olmuş olabileceğini ifade etti.

Kaza yapan uçağın 1982'den beri kullanıldığı ifade edildi.

 
rusyakamçatkaantonovuçakkaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24