Rusya'da Duma seçimleri için sandıklar kapandı; Çoğunluğunu koruyan Birleşik Rusya'nın oy kaybettiği görüldü

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan seçimlerde oy sayımı sürüyor. Merkez Seçim Kurulu, yüzde 80'i açılan sandıklarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın parlamentodaki liderliğini koruduğunu gösterdi.

TASS'ın aktardığı habere göre, Rusya’nın Merkez Seçim Kurulu, Duma seçimlerinde oy sayımının yüzde 80.1’i tamamlandığını aktardı. Birleşik Rusya Partisi’nin yüzde 49.42 ile çoğunluğu sağladığı belirtildi.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi yüzde 19.28 oy oranı ile ikinci, Liberal Demokrat Parti yüzde 7.5 ile üçüncü, Adil Rusya Partisi yüzde 7.37 ile dördüncü ve Yeni İnsanlar yüzde 5.37 ile beşinci sırada bulunuyor. Çoğunluğu aldığı görülen Birleşik Rusya partisinin bir önceki seçime göre oy kaybettiği görüldü. Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için oylama işlemi sona erdi. Ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle üç gün süren seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı.

Pazar akşam saatlerinde sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra Birleşik Rusya, zaferini ilan etti.Partinin üst düzey isimlerinden Andrey Turchak, devlet televizyonunun yayını sırasında Moskova'daki destekçilerinin önüne çıkarak "açık ve dürüst bir zafer kazandıklarını" duyurdu ve kalabalığı tebrik etti.

Devlet Duması için yapılan seçimde 450 sandalye için 14 parti yarıştı. Yüzde 5 seçim barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye sahibi olacak.

Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya, Tuva cumhuriyetlerinin aralarında bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçim, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimi ve 5 şehirde yerel seçim de tamamlandı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Moskova saati ile 18.00'de seçime katılım oranının ülke genelinde yüzde 45,15 olduğunu açıkladı.

Rusya'da Moskova dahil 7 bölgede kaydını yaptıran seçmenler uzaktan elektronik oylama ile seçimlere katıldı. 2,8 milyon seçmenin elektronik oylama için kayıt yaptırdığı belirtilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dahil bazı yetkililer elektronik oy kullandı.

Rusya'da üç gün süren parlamento ve yerel seçimlerin ardından oy sayımı sürüyor.