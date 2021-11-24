Rusya'da doktorlar, aşı karşıtı ünlüleri hastanelerin Covid ünitelerini gezmeye davet etti

T24 Dış Haberler

Rusya'nın önde gelen doktorları, Koronavirüs aşısı karşıtı siyasetçi ve politikacıları hastalığın etkilerini görebilmeleri için hastanelerdeki Covid koğuşlarına çağırdı.

TASS'ın aktardığına göre ülkenin farklı şehirlerinden 11 doktor, yazdıkları açık mektupta aşı karşıtı görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşan tanınmış figürlere seslendi.

Doktorlar, şarkıcılardan TV programcılarına onlarca ismin yer aldığı listedekilere hastanelerin kırmızı bölgelerini, yoğun bakım ünitelerini ve patoloji departmanlarını bizzat kendilerinin gezdireceğini ifade etti.

Doktorlar, "Belki buraları gördükten sonra sizin duruşunuz değişir ve daha az insan ölür" yazdı.

Mektubun altında imzası bulunan doktorlar arasında başkent Moskova'nın ana Covid hastanesinin başında bulunan Denis Protsenko da var.

Kremlin, mektubu "pozitif bir hamle" olarak gördüklerini belirtti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil birçok siyasetçinin çağrısına rağmen Rusya'da iki doz aşı olanların oranı hala yüzde 37'de.