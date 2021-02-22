Rusya'da devlet görevlileri için kilo sınırlaması getirme önerisi

Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy , Komsomolskaya Pravda radyosuna verdiği demeçte devlet görevlileri ve sıradan Ruslar için yasalar nezdinde kilo kısıtlamaları getirilmesini önerdi.

Sputnik'te yer alan habere göre devlet görevlileri için vücut ağırlığı standardının en fazla 100 kilogram olması gerektiğini savunan Jirinovskiy, öfkeli bir üslupla, “Devlet görevlisinin ağırlığı en fazla 100 kilogram olmalı. 120, 150 kilogram da ne demek?” açıklamasını yaptı.

Sıradan vatandaşlar için de yorum yapan Jirinovskiy, bu kişilerin vücut ağırlıklarının 80 kilogramla sınırlı olması gerektiğini savundu ve bu yönde yasal sınırlama getirilmesini önerdi.

Devletin fazla kilolu kişilerin tedavisi için çok fazla para harcamak zorunda kaldığını vurgulayan Jirinovskiy, “Aynı zamanda kendilerini normal hisseden kişilere yönelik devlet ödenekleri eksik kalıyor” ifadelerini kullandı.

Jirinovskiy daha önce Devlet Duması toplantılarında şişelerdeki suyu bitirmeyen milletvekillerine israfın önlenmesi için suyun daha küçük şişelerde verilmesini, ayrıca parlamentoda ‘Pepsi’ günlerinin düzenlemesini önermişti.