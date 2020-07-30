Rusya'da Devlet Başkanı Putin'e güven eriyor

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Rusya'nın doğusunda on binlerce protestocu Kremlin'e karşı sokağa dökülürken, Temmuz ayı anketlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güven son ayların en düşük noktasına ulaştı.

Bağımsız anket şirketi Levada Center'ın araştırmasına katılanların sadece yüzde 23'ü en güvendikleri siyasetçilerin ismi sorulunca Putin'in adını verdi.

Moscow Times'ın aktardığına göre Putin'e güven son 3 yılda ciddi bir düşüş gösterdi. Kasım 2017'de katılımcıların yüzde 59'u en güvendikleri siyasetçinin Putin olduğunu ifade ediyordu.

Putin'in "görevde olmasını onaylayanların oranı" değişim göstermeyerek yüzde 60'da kaldı.

Levada, geçen günlerde yayımladığı bir başka ankette halkın neredeyse yarısının Habarovsk'taki protestolara destek verdiğini aktarmıştı.