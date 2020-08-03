Rusya'da Covid-19'a karşı geliştirilen ilk aşının tescil edileceği tarih açıklandı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya’da Covid-19’a karşı geliştirilen ilk aşının on gün içinde tescil edileceğini belirtti.

Spıtnik'in aktardığına göre Rossiya 24 televizyonuna konuşan Dmitriyev, “Elbette, tüm prosedürler Sağlık Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Zaten testin birinci ve ikinci aşamasının ilk sonuçlarını aldılar, sonuçların çok iyi olduğunu görüyorlar” dedi.

İncelemenin beklendiği sürede sonuçlanması halinde, dünyadaki ilk tescilli Covid-19 aşısı, ilaç şirketleri Altium ve P-Farm tarafından üretilecek.

Daha önce Sağlık Bakanı Muraşko, Gamaley Enstitüsü tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının ekimden itibaren toplu halde yapılmasının planladığını kaydetmişti.

Temmuz sonunda, üzerlerinde aşı denenen 20 gönüllüden oluşan ikinci grup da askeri hastaneden taburcu edildi. Aşının hastaların tümünde bağışıklık tepkisi geliştirdiği görülürken, hiçbir yan etki veya komplikasyon tespit edilmedi.

Ayrıca, Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü ‘Vektor’ün geliştirdiği ve klinik denemelerine başladığı Covid-19 aşısının da eylülde tescil edilmesi ve ekimde üretimine başlanması bekleniyor.