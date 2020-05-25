Rusya'da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan eski ABD askerinin 18 yıl hapsi istendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li eski denizci Paul Whelan hakkında savcıların, yüksek güvenlikli bir cezaevinde 18 yıl hapis cezası talebinde bulunduğu bildirildi.

Eski piyade Whelan'ın ABD dışında İngiliz, Kanada ve İrlanda pasaportları da bulunuyor. Paul Whelan Aralık 2018'den bu yana tutuklu bulunuyor. Suçlamaları kabul etmeyen eski ABD piyadesi kendine tuzak kurulduğunu savunuyor.

Whelan'ın avukatı Vladimir Zherebenkov "Savcılık çok katı bir talepte bulundu. Bu kesinlikle temelsiz ve gerekçelere dayanmıyor" dedi. Mahkeme kararını 15 Haziran'da açıklayacak.

ABD'nin Moskova Büyükelçsi John Sullivan ise "Bu, Rusya İstihbarat Teşkilatı'nın bir oyunu" yorumu yaptı.