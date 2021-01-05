Rusya'da bugüne kadar 1 milyon kişiye Koronavirüs aşısı yapıldı

Rusya'nın tescil edilen ilk Koronavirüs aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Enstitüsü Başkanı Alexander Gintsburg, ülkede bugüne kadar bir milyondan fazla kişinin aşılandığını açıkladı.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Rusya'da bugün son altı ayın en düşük Koronavirüs vaka sayısı görüldü. Ülkede ağustos ayında tescil edilen Sputnik V Koronavirüs aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü Başkanı Gintsburg günde yaklaşık 100 bin aşı yapıldığını söyledi. Gintsburg bugüne kadar bir milyon kişiye aşı yapıldığını söyledi.

Rusya'da bugün 24 bin 246 yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. Bu sayı, enfeksiyon oranının 0,91'e düştüğünü gösterdi.