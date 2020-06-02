Rusya'da bu sefer de Koronavirüs tedavisi gören bir adli tıp uzmanı hastane camından "düştü"!

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Rusya'da Koronavirüs tedavisi gören bir polis memuru, bulunduğu hastanenin camından "düştü".
Komsomolskaya Pravda'nın 45 yaşında İçişleri Bakanlığı'na çalışan Yulia B. isimli bir adli tıp uzmanı olarak tanımladığı kadının 30 Mayıs'ta 24 Numaralı Moskova Şehir Kliniği'nden "düştüğü" belirtildi.
Komsomolskaya, Yulia'nın olay yerinde öldüğünü ifade ederken, RBC adli tıp uzmanının düştükten sonra hayatta kaldığını ve hastaneye kaldırıldığını iddia etti.
Yulia B., 23 Mayıs'ta kendisine Covid-19 tanısı konmasından sonra hastaneye kaldırılmıştı.
Geçen haftalarda Rusya'da 3 doktor şüpheli bir şekilde Koronavirüs tedavisi yapılan hastanelerinin camlarından düşmüştü.