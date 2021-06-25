Rusya'da birçok Batı ülkesinin büyükelçiliği Onur Ayı için gökkuşağı bayrağı astı

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LGBTİ+ karşıtı birçok yasa ve düzenlemeye sahip Rusya'da ABD, Britanya ve Kanada gibi birçok Batı ülkesinin büyükelçilikleri Onur Ayı için gökkuşağı bayrağı dalgalandırmaya başladı.

Avustralya, Kanada, İzlanda, Yeni Zelanda, Britanya ve ABD'nin Rusya büyükelçilerinin imzalarını taşıyan ortak açıklamada ülkelerin LGBTİ+'ların haklarını savunmaya olan bağlılıkları bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada, "Maalesef LGBTİ+'lar dünyanın birçok yerinde sadece kendileri oldukları için şiddete, tacize ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar" denildi ve güvenlik güçlerinin sıklıkla yapılanları görmezden geldiği belirtildi.

Büyükelçilikler sosyal medya hesaplarından bayrakların yükseltildiği anın fotoğraflarını paylaştı.

Kremlin, geçen sene büyükelçiliklere gökkuşağı bayrağı asılmasına tepki göstermişti.