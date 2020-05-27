Rusya'da bir kedide Koronavirüs'e rastlandı

Rusya’da bir kediye yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden (DHSÖ) yapılan açıklamada, Rusya’da 5 yaşındaki bir kedide yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, "SARS-CoV-2’nin varlığını belirlemek için yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında 5 yaşındaki bir kedinin boğazından ve burnundan örnekler alındı. Araştırma, polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisine göre yapıldı" ifadelerine yer verildi. Analiz sonucu hayvanda Koronavirüs'e rastlandığı kaydedildi.

Kedinin herhangi bir belirti gösterip göstermediği ve sahiplerinin hasta olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi. Kedinin, yaşadığı yerde karantinaya alındığı ifade edildi.

Daha önce insanlardan evcil hayvanlara ve hayvanlardan hayvanlara Koronavirüs bulaştığı tespit edilmişti. Bununla birlikte Koronavirüs'ün evcil hayvanlardan insanlara bulaştığı bir vakaya rastlanmadı.

Kedilere, Covid-19 bulaştığı vakalar daha önce Belçika, ABD gibi bazı ülkelerde de görülmüştü. ABD'nin New York kentinde bir hayvanat bahçesinde birkaç kaplana da Covid-19 bulaşmıştı.